عسير أيقونة السياحة والطبيعة والتراث

تعد منطقة عسير من أجمل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة العربية بأكملها؛ لما تتمتع به من موقع مميز، وتنوع طبيعي وثقافي فريد، وطبيعة رائعة تجمع الغيوم والأمطار والجبال والسهول في مكان واحد، ومرافق ترفيهية ومعالم تراثية وتاريخية عريقة، مما جعل منها وجهة سياحية رائعة، تناسب كل الأذواق والأعمار.

وتواصل منطقة عسير هذه الأيام استقبال أعداد كبيرة من السياح والزوار من داخل المملكة ودول الخليج العربي والمنطقة، تزامنًا مع فعاليات صيف السعودية «جوي وأجوائي»، الذي يستمتع خلاله السياح والزوار بالأجواء الباردة والممطرة في المرتفعات، وبالأنشطة والمغامرات الجبلية والبحرية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، حيث يأتي من ضمنها مهرجان صيف أبها تحت شعار «فوق الجبال».

تنظيم الرحلات

وتتميز التجارب السياحية في منطقة عسير خلال صيف السعودية «جوي وأجوائي» بالجبال الخضراء والسهول، إلى جانب العديد من المناطق التاريخية والوجهات الطبيعية والترفيهية الملائمة لأروع الرحلات العائلية، حيث تحظى هذا العام بما يقدمه القطاع السياحي الخاص من خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعًا، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والسكن التشاركي والتنقل وتنظيم الرحلات وغيرها.

أشهى الأطباق

ومن أبرز معالم عسير التي تحتضنها جبالها الخضراء، تبرز قرية رجال ألمع، التي ما زالت رغم مرور مئات السنين تحتفظ بجمالها المُبهر في أبراجها المشيدة والمرصَّعة بحجر الكوارتز الأبيض، ونقوشها التراثية الفنية، ما جعلها من أبرز المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

وتحتوي قرية رجال ألمع على نماذج فريدة من القصور المبنية بالحجارة، يرتفع بعضها لعلوٍ يصل إلى ثمانية أدوار، وفيها أيضًا قصر ألمع الشهير الذي يمتد عمره إلى أكثر من 350 سنة، المجهز ليكون متحفًا للحفاظ على تُراث القرية العريق. ويمكن التمتع بمشاهدتها بواسطة جولة على متن التلفريك، وتناول أشهى الأطباق في مطاعمها ذات الإطلالة الخلابة، على وديان عسير الخضراء.

وتتمتع عسير بالعديد من التجارب السياحية المتنوعة بين أحضان الطبيعة، حيث يستمتع هواة المغامرات بالمشي الجبلي (الهايكنج) في جبال تنومة الساحرة، كما تستمتع العائلات بالأجواء الخلابة، والمأكولات الشعبية المميزة، والمقاهي والمنتجعات في «المدينة العالية»، التي تطل على مدينة أبها، وعلى تهامة عسير، وتلبي احتياجات العائلات والأفراد كافة.

ويمكن للزوار تنظيم زياراتهم السياحية إلى منطقة عسير واستكشاف تجاربها المُبهرة بكل يسر وسهولة، من خلال منصات «روح السعودية»، التي تعرض كل الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تتميز بها المنطقة، كما يوفر موقع «روح السعودية» (visitsaudi.com) حجز تذاكر الحفلات والفعاليات التي تشهدها المنطقة خلال برنامج صيف السعودية «جوي وأجوائي»، كما يقدم للسياح والزوار كل المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثماني لغات، بالإضافة إلى إمكان الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة والدفع بكل يسر وسهولة، كما يمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.