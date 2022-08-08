18 وفاة بالسيول ورمال الصحارى

رفعت الأحوال الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة وغزارة الأمطار والرياح السطحية النشطة مع جريان للسيول بمعظم الأودية والشعاب، من نسبة إعداد المفقودين والعالقين بالأودية والرمال وكذلك الغرقى، إذ سجلت الأسابيع القليلة الماضية 18 حالة وفاة ما بين مفقودين برمال الصحاري وغرقى السيول، وتلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ أكثر من 1395 بلاغا لمركبات وسيارات عالقة بالرمال والأودية بمعدل 47 بلاغا في اليوم الواحد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية وفاة 5 بمنطقة نجران، 3 منهم أشقاء بمستنقع، وشاب عشريني بوادي صخي، وطفل 4 سنوات بوادي نجران، إثر غرقهم بالسيول، وغريق آخر بجازان، وهناك غريقان جرف سيل الخنقة بطريب شرق خميس مشيط سيارتهما لمسافة بعيدة. كما توفي 6 مفقودين في الصحراء.

مركبات ومتوفون

وورد لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغ عن مفقود بالقرب من ⁧‫وادي الدواسر‬⁩ وعثر عليه مُتوفى على بعد 3 كم من مركبته التي وجِدت في وقت سابق بوسط الصحراء، وورد كذلك بلاغ عن مفقود بالقرب من ⁧‫البريكة‬⁩ التابعة لمنطقة ⁧‫المدينة المنورة‬⁩، وعثر على مركبته ثم عثرَ على المفقود مُتوفى.

وانطلق عدد من أعضاء ⁧‫فريق إنجاد‬⁩ بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من ⁧‫عقلة الصقور‬⁩ التابعة للقصيم‬⁩، وبعد وقت يسير من البحث عُثر عليه متوفى، كما ‏ورد بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من ⁧‫القصب‬⁩ التابعة لمنطقة ⁧‫الرياض، حيث ترجل مع الإبل وجرى البحث بالطيران الشراعي وعدد من المركبات، وبعد عدة جولات عُثِر على المفقود متوفىً.

وتحرك أعضاء ⁧‫فريق إنجاد‬⁩ بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من ⁧‫الدمام، وتم العثور على مركبته عالقة بالرمال وعُثِر عليه متوفىً.

كذلك ورد للفريق بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من ⁧‫ظلم‬⁩ التابعة لمكة المكرمة‬⁩ ووجد من قِبل ذويه متوفىً.

رياح سطحية

واستمر أمس هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة أدت الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان , بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة امتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية.

وشهدت محافظة جزر فرسان أمس أمطارا غزيرة شملت معظم جزر الأرخبيل وساهمت في تحسن الأجواء وانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، كما جرت معظم أودية الجزر، فيما تفقد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور الخدمات المقدمة للمواطنين المتضررين من السيول في سمرة الجد وعرق الساحل، خلال جولته الميدانية للوقوف على أماكن تجمعات مياه الأمطار والأضرار التي خلفتها في المحافظة والقرى التابعة لها، ومعالجتها، في ظل تجنيد كل الآليات والمعدات للتعامل مع أي بلاغ يرد للبلدية.

المفقودون

26

المتوفون

6

مفقودون لم يعثر عليهم

3

مفقودون بصحة جيدة

15

الغرقى المتوفون

12

المغقودون حسب المناطق

الرياض 4

المدينة المنورة 3

المنطقة الشرقية 3

حائل 4

مكة المكرمة 1

بيشة 1

جازان 1

الطائف 1

عرعر 1

القصيم 2

الجوف 2

نجران 1

وادي الدواسر 1

الخرج 1

بلاغات السيارات العالقة

953

38

بلاغا في اليوم الواحد