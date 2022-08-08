تراجع أعداد الحجاج القادمين للمدينة

لأول مرة منذ بداية موسم الحج، سجلت المدينة المنورة أمس وصول 291 حاجاً كأقل رقم سُجل منذ بداية الموسم، بعد أن كانت تسجل قدوم ما لا يقل عن 10 آلاف حاج يومياً، فيما تستمر الأرقام في التضاؤل سيما مع قرب انتهاء موسم الحج، والذي تنتهي أعماله وفق ما جرت عليه العادة بنهاية شهر محرم من كل عام.

زيارات ميدانية

وكانت المدينة المنورة، سجلت منذ بداية موسم ما بعد الحج، وصول ما يزيد على 332.303 حجاج، قدموا عبر 4 مراكز، هي مركز استقبال الهجرة، ومركز البر ومركز القطار، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، قدمت لهم ما يزيد على 320.474 خدمة، شملت مجالات الإسكان والمغادرة والزيارات الميدانية للمساكن والخدمات الصحية والإرشاد، والعمليات الإدارية، يضاف إلى ذلك قدوم نحو 382.853 حاجاً قدموا للمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، والذين قدمت لهم ما يزيد على 5325 خدمة في نواحٍ خدمية متعددة، وشكلت 5 جنسيات النسب الأعلى في عملية القدوم للمدينة، كان من بينها الباكستان والهند وماليزيا ومصر وإندونيسيا

إجراءات احترازية

وفيما شارف موسم الحج على الانتهاء، والذي سجل تأدية 899.353 حاجًّا لشعيرة الحج، منهم 779.919 حاجًّا قدموا من خارج المملكة، و119.434 حاجًّا من حجاج الداخل، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، تخوض المؤسسات الحكومية مهمة جديدة من خدمة ضيوف الرحمن، من المعتمرين والزوار، والذين بدأ قدومهم إلى البلاد عبر المنافذ الثلاثة «البرية، الجوية، البحرية»، منذ مطلع الشهر الجاري، وهو الموسم الذي يستمر لـ10 أشهر، فيما يتولى ما يزيد على 400 متعهد سعودي، تقديم الخدمات وتنفيذها، ومن المتوقع ان يتجاوز عدد المعتمرين القادمين خلال الموسم الحالي، لأكثر من مليوني معتمر، وذلك بعد أن تم رفع الكثير من الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك الحجز المؤسسي، وعودة الحياة الطبيعية في العديد من الدول، فيما بدأت وزارة الحج و العمرة، في تطبيق تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها، وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر، ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 من ذي القعدة 1444هـ، فيما تمكن تأشيرة العمرة المتقدمين لها من التنقل بين مدن المملكة دون أي قيود.

طاقة استيعابية

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، كانت قد أعلنت في الـ 25 من ذي الحجة، بأنها قد أتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا»، ابتداءً من شهر محرم، والذي يقدم عددًا من الخيارات المتنوعة، لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، على مدار الساعة، كما يُقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر «اعتمرنا»، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.