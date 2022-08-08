شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الهلال يرفض الاستمرارمع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أكدت على رفض نجم الهلال السعودي البقاء في صفوف الفريق.

علي البليهي يرفض البقاء مع الهلال.. تفاصيل نارية

أكدت صحيفة الرياضية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين عن رفض علي البليهي عرض رسمي من إدارة الزعيم لتحديد عقده مع الفريق.

ويتطلع صاحب الـ 33 عامًا إلى خوض تجربة إحترافية جديدة خارج صفوف بطل آسيا خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الزعيم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع السعودي مع الهلال في أواخر شهر أغسطس الجارية، حيث يصبح اللاعب حر للتوقيع مع أي من الأندية المهتمة بخدماته.

سبب رفض البليهي تجديد عقده مع الهلال

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية عن سبب رفض النجم السعودي تجديد عقده مع الهلال.

وجاء ذلك بسبب قيمة الراتب السنوية، 4.5 مليون ريال سعودي وقيمة العقد والتي تقدر بعام واحد فقط لا غير.

تعرف على أرقام البليهي مع الهلال 2021/2022

شارك اللاعب بقميص الأزرق في 29 مباراة فقط لا غير بالموسم الماضي 2021/2022، ناجحًا في تسجيل 3 أهداف.

وفي السياق ذاته حصد الدولي السعودي رفقة الهلال 9 بطولات إجمالًا محليًا وعالميًا.

إليكم موعد مباراة الهلال القادمة

يقع الهلال في مباراة ودية قوية رفقة نوتنجهام فورست الإنجليزي يوم الجمعة القادم الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري، ضمن استعدادات الزعيم للموسم المرتقب 2022/2023.