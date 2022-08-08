شكرا لقرائتكم خبر معسكر صيفي لإعداد الطلاب والطالبات للمنافسة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إعداد الطلاب والطالبات للمنافسة عالميا عبر تنمية مهاراتهم، نظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة مطلع هذا الشهر، المعسكر العلمي الصيفي بمركز القصيم العلمي بالمحافظة، بالتعاون مع وكالة البرامج التعليمية في وزارة التعليم تحت شعار «قدرات طلابية منافسة عالميا»، ويستمر حتى 27 من الشهر الحالي، بمشاركة 7 إدارات تعليمية من مختلف مناطق المملكة. ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية من خلال تنفيذ برامج نوعية تستهدف صقل مهاراتهم في المجالات العلمية، بما يسهم في إعدادهم للمنافسات الدولية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، ويعزز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وتدريب الطلاب على استخدام المصادر المتعددة للطاقة والثقة في المملكة، إضافة لإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وإسهام الطلاب والطالبات في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، وتعزيز قدرات الطلاب والطالبات في المنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية، وذلك وفق أربعة مسارات رئيسة، هي: (الطاقة النظيفة، علوم الفضاء، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علماء المستقبل). أهداف المعسكر





تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات



استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية



صقل مهاراتهم في المجالات العلمية



تعزيز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية



تعزيز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي



تدريب الطلاب على استخدام المصادر المتعددة للطاقة



كانت هذه تفاصيل خبر معسكر صيفي لإعداد الطلاب والطالبات للمنافسة عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.