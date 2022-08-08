6 معايير لتصنيف منشآت التدريب التقني الأهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب الأهلي مشروع «تصنيف منشآت التدريب الأهلية» في مرحلته الأولى في عدد من فروع التدريب الأهلي بمناطق المملكة. ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع الطموحة التي تقودها المؤسسة، ويأتي امتدادا لمشاريع وخدمات متنوعة قدمت لخدمة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة والمستفيدين منه. ويعنى المشروع بتصنيف منشآت التدريب الأهلية وفق نموذج «معايير التصنيف» الذي بني على 6 معايير أساسية، يتفرع منها عدد من المؤشرات الشاملة لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل والموارد البشرية والعملية التدريبية في منشأة التدريب الأهلية على اختلاف أنواعها، حيث سيكون له أثر إيجابي على جودة الخدمات، وبث روح التنافس بين المنشآت ودعمها لمواصلة تطوير عملياتها، وتهيئة المنشآت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وكسب ثقة المستفيدين والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وضبط جودة المخرجات وتهيئتهم لسوق العمل وغيرها. ويعنى المشروع بتصنيف منشآت التدريب الأهلية وفق نموذج «معايير التصنيف» الذي بني على 6 معايير أساسية، يتفرع منها عدد من المؤشرات الشاملة لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل والموارد البشرية والعملية التدريبية في منشأة التدريب الأهلية على اختلاف أنواعها، حيث سيكون له أثر إيجابي على جودة الخدمات، وبث روح التنافس بين المنشآت ودعمها لمواصلة تطوير عملياتها، وتهيئة المنشآت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وكسب ثقة المستفيدين والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وضبط جودة المخرجات وتهيئتهم لسوق العمل وغيرها.

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