إطار زمني لتنمية وتطوير مراكز خليص

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وستعمل المحافظة على تنفيذ المرتكزات التنموية وفق جدول زمني محدد، حيث تشمل تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، واستحداث وسط راق للمحافظة، إضافة إلى تطوير المجالات الزراعية، والصناعية، والاستثمارية، والسياحية والتاريخية، إلى جانب تطوير تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز من خلال إزالة المجسم القديم واستبداله بإشارة ضوئية، وإعادة تصميم المداخل والمخارج، بوصف ذلك أول محور يبدأ في تحقيق بنوده التي يستغرق تنفيذها 6 سنوات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت محافظة خليص 6 مرتكزات لتحقيق رؤيتها ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن وفق إطار زمني يعمل على تنمية مراكزها ونهضة مجتمعاتها، ويراعي الجودة في العمل والإتقان في الأداء، وذلك من خلال لجنة شكلت برئاسة محافظ خليص عبدالله بن جلوي، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.وستعمل المحافظة على تنفيذ المرتكزات التنموية وفق جدول زمني محدد، حيث تشمل تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، واستحداث وسط راق للمحافظة، إضافة إلى تطوير المجالات الزراعية، والصناعية، والاستثمارية، والسياحية والتاريخية، إلى جانب تطوير تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز من خلال إزالة المجسم القديم واستبداله بإشارة ضوئية، وإعادة تصميم المداخل والمخارج، بوصف ذلك أول محور يبدأ في تحقيق بنوده التي يستغرق تنفيذها 6 سنوات.

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