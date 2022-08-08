التأمين الصحي يغطي جرعات التهاب الكبد الفيروسي

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ودعا المجلس إلى الفحص المبكر عبر عيادات «كبدك» الموزعة في جميع مناطق المملكة.والتهابات الكبد الفيروسية هي تضخم الكبد نتيجة الإصابة بالالتهاب الفيروسي.
وهناك 5 أنواع من الفيروسات التي تصيب الكبد وهي ا و ب و ج و د و ي.
وتنتقل الفيروسات عن طريق التعرض لدم أو سائل جسم المصاب، والاتصال الجنسي، وكذلك عدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة عند تقديم الرعاية الطبية، كما ينتقل من الأم المصابة لطفلها عند الولادة.
وتتم الوقاية بعدة طرق منها التعامل الآمن والتخلص من الأدوات الحادة والنفايات، وكذلك فحص الدم المتبرع به للكشف عن التهابات الكبد وفيروس نقص المناعة البشري والزهري، إلى جانب أخذ 3 جرعات من لقاح التهاب الكبد ب.
والتهاب الكبد الفيروسي هو ثاني الأمراض المعدية القاتلة الرئيسة بعد مرض السل، وينبغي المسارعة بإجراء الفحوصات اللازمة للمحافظة على صحة أفراد الأسرة.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى وفاة شخص في العالم كل 30 ثانية نتيجة لمرض متعلق بالكبد، وأن 290 مليون شخص يعيشون بالتهاب الكبد الفيروسي ولا يعلمون ذلك.
جهود المملكة في القضاء على التهابات الكبد:
- 225 عيادة تعالج التهاب الكبد ج
- 95 % نسبة الفاعلية في التهاب الكبد ج
- 100 % فعالية للقاحات ضد التهاب الكبد ب
- 295 طبيبا مختصا في كافة المناطق
الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب الكبد:
- الفيروسات
- بعض الأدوية
- المواد السامة
- أمراض المناعة الذاتية
بعض طرق الوقاية:
- الحصول على التطعيمات اللازمة
- تناول الأطعمة غير الملوثة والأطعمة المطبوخة
- غسل اليدين بالماء والصابون
- تعقيم مصادر مياه الشرب
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