4 مواقع متنقلة للأحوال المدنية بمكة وتبوك

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وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أمس بتقديم خدماتها للرجال في مركز حلي لمدة أسبوع، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 4 مواقع بمنطقتي مكة المكرمة وتبوك، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أمس بتقديم خدماتها للرجال في مركز حلي لمدة أسبوع، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

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