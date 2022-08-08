جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بمستشفيات الرياض

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وشملت الجولات 289 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة بواقع 56 مستشفى خاصًا، و233 مستشفى حكوميا، و334 مركزا حكوميا، و1555 مجمعا طبيا، و1566 صيدلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة الرياض 3744 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، خلال المدة من 29 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الحالي بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وشملت الجولات 289 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة بواقع 56 مستشفى خاصًا، و233 مستشفى حكوميا، و334 مركزا حكوميا، و1555 مجمعا طبيا، و1566 صيدلية.

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