“الأرصاد”: أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل البدع، والوجه، وأملج، وحقل، وضباء، ونيوم، وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ 1 ليلاً.