اليمن يشيد بجهود البرنامج السعودي لدعم وتأهيل المنشآت الرياضية في عدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ناقش وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري اليوم، مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن أحمد المدخلي، أهم الاحتياجات وتدخلات البرنامج السعودي في مجال المشاريع الرياضية وبناء المنشآت وسبل التعاون المشترك.
وأشاد وزير الشباب والرياضة اليمني بجهود البرنامج في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تعرضت للتدمير خلال الصراع في العاصمة الموقتة عدن خلال صيف العام 2015.
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الوزير البكري استعرض جملة من الهموم التي تعاني منها الوزارة في ظل شح الإمكانات والموارد، واستئثار ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقدرات صندوق رعاية النشء والشباب، وتسخيرها فيما يسمى بالمجهود الحربي، وحرمان الأندية الرياضية في اليمن وشبابها من الاستفادة منها وبناء المنشآت الرياضية والصالات.
من جهته، أشار مدير مكتب البرنامج إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد اعتمد في خطته مبلغ 400 مليون دولار مؤخراً لدعم مشاريع جديدة في اليمن، وجزء منها مخصص لدعم الرياضة والشباب، وفي طور السعي إلى تنفيذ الكثير من المشاريع وفق الاحتياجات المقترحة من قبل الوزارة.
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