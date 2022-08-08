دبلوماسية أجنبية «تعضّ» شرطيًا كنديًا!

محمد بن مسعود - الدمام - وعدت كندا بإجراء تحقيق شامل في حادثة «غير مقبولة» تتعلق بالشرطة، تتمثل في توقيف دبلوماسية سنغالية السبت في ضواحي أوتاوا خلافًا للقواعد الدولية في خطوة دانتها دكار، معتبرة أنها «عمل عنصري».

وكانت وزارة الخارجية السنغالية أعلنت، الجمعة، أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الكندية في دكار «للتنديد بشدة بعمل عنصري ووحشي».

وردّت وزارة الخارجية الكندية في بيان السبت: «نشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة المفترضة لدبلوماسية سنغالية من قبل دائرة شرطة مدينة غاتينو». وأضافت أن «ما حدث هو ببساطة أمر غير مقبول».

وقالت دكار إن الشرطة الكندية داهمت منزل الدبلوماسية السنغالية، الثلاثاء، ومارست «عنفًا جسديًا ومعنويًا مهينًا» ضدها.

وأكدت حكومة جاستن ترودو أن «كندا تشدد على التزامها جديًا باتفاقية فيينا»، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تحكم العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 60 عامًا و«تنص على عدد من الحصانات بما في ذلك ضد أي شكل من الاعتقال».

وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك، حيث وقع الحادث، مساء السبت، فتح تحقيق من قبل «مكتب التحقيقات المستقلة»، وهي إدارة أجهزة الشرطة في كيبيك، بعد «تدخل لرجال الشرطة يثير تساؤلات» ضد «المستشارة الأولى لسفارة السنغال في كندا».