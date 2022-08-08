سقوط طائرة في عسير ونجاة قائدها

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مكتب تحقيقات الطيران في السعودية تفاصيل حادث سقوط الطائرة HZ-SAL تابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير.

وأوضح المكتب، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 مترًا داخل البحر.

في حين أشار البيان إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقيه من قبل حرس الحدود، وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها.

كما تم إخراج الطائرة من البحر، إذ تعرضت لأضرار جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة في أثناء إقلاعها واختلال توازنها، ما أدى لسقوطها في مياه ساحل البحر الأحمر في مركز الحريضة، بينما نجا طاقمها الذي تعرّض لإصابات طفيفة.