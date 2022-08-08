تايسون يقاضي منتجي مسلسل عن حياته من دون علمه

محمد بن مسعود - الدمام - هدّد الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى على مسلسل يروي سيرة حياته على منصة رقمية. واتهم بطل العالم للوزن الثقيل السابق، عبر حسابه في مواقع التواصل الجمعة والسبت، منتجي العمل «مالك العبد» باستيلائهم على قصته.

وكان أول منشور لتايسون على «إنستغرام» يتضمن شكرًا لصديقه دانا وايت رئيس الفنون القتالية المختلطة؛ لأنه لم يشارك في المسلسل وقال: «حاولوا رشوة أخي دانا وايت بالملايين، لكنهم لم يعرضوا عليّ دولارًا واحدًا كي يروّجوا لقصة مالك العبد عن حياتي. دانا رفض العرض؛ لأنه يثمن صداقتنا ويعامل الناس بكرامة. لن أنسى أبدًا ما فعله لأجلي كما لن أنسى أبدًا ما سرقته الشبكة مني».

ونشر تايسون السبت على «تويتر» و«إنستغرام» وكتب: «ستسقط الرؤوس من هذه السرقة. لا تدعوهم يخدعونكم، فأنا لا أدعم هذه القصة عن حياتي. هذا ليس عام 1822 بل 2022. سرقوا قصتي ولم يعطوني المقابل، أنا بالنسبة لهم مجرد زنجي يستطيعون بيعه في مزاد».

واتهم موريسيو سليمان، رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة وابن الرئيس السابق جوزيه، الشبكة بـ«تضليل» المجلس العالمي للملاكمة، وغرّد: «ملاكم مثل مايك تايسون كان مثل ابن لوالدي يشعر بحنق شديد، تحدثت إليه وعلمت أنهم ينتجون عنه مسلسلًا دون مشاركته ولا إذنه، تايسون أسطورة احترموه».

ورد تايسون على تغريدة سليمان: «يجب إقالة موظفين من Hulu، المنتجون يكذبون على أصدقائي، ويقولون لهم إنني أدعم العمل غير المرخص عن حياتي».