شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية وتصدر ترتيب الدوري المصري محركات بحث جوجل العالمي بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإتحاد السكندري اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على حساب الإتحاد السكندري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف المباراة كلًا من أحمد سيد غريب هدفين، بينما سجل الهدف الثالث زياد طارق بطريقة جيدة.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - المركز الأول - 69 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 62 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 59 نقطة.

4- فيوتشر- المركز الرابع - 48 نقطة.

5- طلائع الجيش- المركز الخامس - 45 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس –41 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 37 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوبرا- المركز العاشر - 34 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر – 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- الاتحاد السكندري - المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة

تشكيل الأهلي

وكان الأهلي قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ومحمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق

خط الهجوم: أحمد سيد غريب