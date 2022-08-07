عسير.. أيقونة السياحة والطبيعة والتراث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسمت منطقة عسير بأجمل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة العربية بأكملها، لما تتمتع به من موقع مميز، وتنوع طبيعي وثقافي فريد، وطبيعة رائعة تجمع الغيوم والأمطار والجبال والسهول في مكان واحد، ومرافق ترفيهية ومعالم تراثية وتاريخية عريقة، مما جعل منها وجهة سياحية رائعة، تناسب كل الأذواق والأعمار.

ولا زالت منطقة عسير هذه الأيام مقصدا للزوار والسياح من داخل المملكة ودول الخليج العربي والمنطقة تزامنا مع فعاليات صيف السعودية «جوي وأجوائي»، للاستمتاع بالأجواء الباردة والممطرة في المرتفعات، وبالأنشطة والمغامرات الجبلية والبحرية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي يأتي من ضمنها مهرجان صيف أبها تحت شعار «فوق الجبال».

وتتميز التجارب السياحية في منطقة عسير خلال صيف السعودية «جوي وأجوائي»، بالجبال الخضراء والسهول، إلى جانب العديد من المناطق التاريخية والوجهات الطبيعية والترفيهية الملائمة لأروع الرحلات العائلية، والتي تحظى هذا العام بما يقدمه القطاع السياحي الخاص من خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعا، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والسكن التشاركي والتنقل وتنظيم الرحلات وغيرها.

أبرز معالم عسير

قرية رجال ألمع

رغم مرور مئات السنين تحتفظ بجمالها المبهر في أبراجها المشيدة والمرصعة بحجر الكوارتز الأبيض، ونقوشها التراثية الفنية، مما جعلها من أبرز المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

تحتوي على نماذج فريدة من القصور المبنية بالحجارة، والتي يرتفع بعضها لعلو يصل إلى ثمانية أدوار، وفيها أيضا قصر ألمع الشهير الذي يمتد عمره إلى أكثر من 350 سنة، والذي جهز ليكون متحفا للحفاظ على تراث القرية العريق.