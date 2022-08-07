شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة استكمال إجراءات المنح بأمانة العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت أمانة العاصمة المقدسة الفترة الرسمية لاستكمال طلبات حصر بيانات الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين سبق منحهم أراضي ضمن مخططات ولي العهد، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من منحهم بالشكل المطلوب.

وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق عن البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين سبق وأن تم منحهم في مخطط ولي العهد (9) للأجزاء (د - هـ - و - ز - ح - ي)، مبينة أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن المخططات المذكورة قد تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل، وقد تم تمديد مدة الحصر حتى 1 ربيع الأول 1444هـ.

وأهابت بجميع المواطنين الممنوحين ضمن المخططات المذكورة سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم، والاستفادة من تمديد الفترة المتاحة، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم، وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي :https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/CitizenAuth/Loginsysid=101.

وأكدت الأمانة أن مخططات ولي العهد سوف تسهم في توفير قطع أراض أكثر تميزا، وفي إطار توفير أراض سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.