بدء الموسم الثقافي الصيفي بنسائية شؤون الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، الموسم الثقافي الصيفي لعام 1444هـ، حيث يتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتربوية المتنوعة. وأوضحت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية ابتهال الجعيد أن البرامج مقدمة من قسم الأنشطة بالمكتبة القائمة عليها سارة العميري وإيمان الريشي، والموجهة لجميع الفئات العمرية؛ وذلك لتلبية احتياجات المجتمع، ورفع المستوى الثقافي والمعرفي لديهم. وبينت أن برامج الأسبوع الثاني من شهر محرم لعام 1444هـ ستتضمن «برنامج Canva» من تقديم صالحة النفيعي وبرنامج «التربية وبناء الثقة بالنفس عند الطفل»، ستقدمه أحلام الطلحي. وبينت أن برامج الأسبوع الثاني من شهر محرم لعام 1444هـ ستتضمن «برنامج Canva» من تقديم صالحة النفيعي وبرنامج «التربية وبناء الثقة بالنفس عند الطفل»، ستقدمه أحلام الطلحي. من جانبها، أكدت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي أن الوكالة تعمل على تطوير مكتبة الحرم المكي الشريف لإثراء تجربة القاصدات والزائرات، وتسعى دائما لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، ورؤية الرئاسة التطويرية 2024.

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