شكرا لقرائتكم خبر تركيب أطراف صناعية لـ380 مريضا أصغرهم عمره 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغ مركز التأهيل الطبي بقسم تقنيات التأهيل «وحدة الأطراف الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض» من تركيب أطراف صناعية لـ380 مريضا تتراوح أعمارهم من 6 أشهر حتى 90 عاما من بين 6296 مريضا خلال العام الحالي.

وتصاعد التطور التكنولوجي في المملكة بمختلف القطاعات والمجالات شامخا بأيد سعودية وطنية أسهمت في جعل المملكة من أهم المواقع التكنولوجية الحديثة خاصة في المجالات الطبية، ومن أبرز اهتماماتها «الأطراف الصناعية» التي حسنت جودة حياة من فقدوا أطرافهم العلوية أو السفلية بسبب حوادث أو أمراض معينة، وساعدتهم على أن يكونوا أكثر إنتاجا في المجتمع.

وتتشابه الأطراف الصناعية من حيث الهدف مهما اختلفت التقنيات والمواد المستخدمة في تركيبها، وعادة ما تحتوي على نفس المكونات، كالمقبس الذي يلائم الطرف المبتور، والحامل للطرف، والمحور، وكذلك اليد أو القدم في نهاية الطرف الصناعي، إضافة إلى الغلاف التجميلي؛ ليبدو أقرب ما يكون للطرف الطبيعي.

وأوضح أخصائي الأطراف الصناعية في مدينة الملك سعود الطبية نائب رئيس مجلس الجمعية السعودية للأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة وائل العمري، أن توافق الطرف الصناعي المضاف للجسم مع شكل الجسم ومنطقة البتر يعد أمرا مهما ليتمكن المصاب من مزاولة جميع الأنشطة وأداء جميع أنواع الحركات التي يمكن للشخص الطبيعي القيام بها.

وأكد أن آلية عمل الأطراف الصناعية تنقسم إلى نوعين هما: أطراف تقليدية، وأطراف الكترونية، وتعتمد التقليدية على حركة عضلات الجسم والجاذبية الأرضية.

3 أجزاء لمواد صناعة الأطراف:

Socket - الحاضنة - وتكون المواد المستخدمة فيه الريزن (مادة كيميائية) وألياف الكربون

Pylon tube - الساق - التيتانيوم والألمنيوم

القدم - ألياف الكربون، البولي بروبلين، الخشب، كيفلر