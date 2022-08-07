أنامل التشكيليين توثق تاريخ تمور بريدة

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ويحوي المعرض بين جنباته أكثر من 150 لوحة جدارية رسمت بأشكال وألوان معبرة عن أجزاء النخلة، كالسعف، والجذع، والثمر، والكَرَب، إضافة إلى الصناعات التحويلية التي تنتجها النخلة.كما يحوي المعرض لوحات معبرة تعكس مدى اهتمام مجتمعنا بأشجار النخيل التي تلامس اقتصاد الوطن وتعزز هويته، حيث أكد عدد من الفنانين التشكيليين المشاركين أنهم في تنافس لإبراز ما لديهم من مواهب وقدرات فنية تجسد جمالية النخلة التي تحتل مكانة رفيعة في مجتمعنا؛ كونها موروثا ثريا يفتخر به الجميع.
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