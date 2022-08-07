التحقيق مع تشكيل عصابي احتال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي

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وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيانه أمس أن نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين لاحتيالهم على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بطرق توهم بمساعدتهم على إجراءات بنكية، ومعرفة الرقم السري للمستخدم.وصدر أمر توقيف بحقهم؛ كون الأفعال الصادرة منهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتستكمل إجراءات التحقيق بحقهم، ويحالون إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأكد المصدر تأثيم أي سلوكيات أو نشاط ينطوي على الجناية على الأموال، أو عن طريق الاحتيال والاستغلال والإيهام للآخرين، وأنها من السلوكيات الموجبة للمساءلة المشددة.
وشدد على ضرورة الحذر وعدم مشاركة البيانات البنكية والتعاملات المالية مع الآخرين.
كيف احتالوا على مستخدمي الصراف؟
- أوهموم بالقدرة على مساعدتهم
- معرفة الرقم السري للمستخدم من خلال ذلك
- ثم استبدلوا البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم
- أعادوا استخدام البطاقة من قبلهم بعد ذلك
- استولوا على ما بداخل الحسابات البنكية من أموال بصرفها وتحويلها لمتهمين آخرين
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