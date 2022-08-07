شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع نسبة التزام المنشآت الصيدلانية بالتبليغ اللحظي في نظام «رصد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت نتائج حملة تفتيشية نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال يونيو الماضي عن ارتفاع نسبة التزام مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالتبليغ اللحظي في نظام «رصد» والربط في منصة «نقل».

وأوضحت أنه تحقق خلال الحملة المنفذة من 366 صنفا في المنشآت المستهدفة، ورصد 29 صنفا مخالفا و12 منشأة مخالفة.

وتمثلت المخالفات في عدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم التزام مالك المستودع بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة منها.

وأشارت الهيئة إلى أنه ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة، إذ يلزم النظام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، وأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تراجعها الهيئة.

وأكدت أنها تراقب مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الالكتروني «رصد».

نظام التتبع الالكتروني »رصد«:

