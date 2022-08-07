ارتفاع نسبة التزام المنشآت الصيدلانية بالتبليغ اللحظي في نظام «رصد»

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وأوضحت أنه تحقق خلال الحملة المنفذة من 366 صنفا في المنشآت المستهدفة، ورصد 29 صنفا مخالفا و12 منشأة مخالفة.وتمثلت المخالفات في عدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم التزام مالك المستودع بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة منها.
وأشارت الهيئة إلى أنه ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة، إذ يلزم النظام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، وأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تراجعها الهيئة.
وأكدت أنها تراقب مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الالكتروني «رصد».
نظام التتبع الالكتروني »رصد«:
- يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها
- يراقب عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد من أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة
- يوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة
- يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها
- يمكن المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء، والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه
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