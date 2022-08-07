أول ثنائية لميسي بالدوري الفرنسي بعد 27 مباراة

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان موسمه الثاني مع الفريق الفرنسي بحصيلة مميزة.

سجل ميسي أول أهداف فريقه هذا الموسم، ليساهم في فوز عريض على نانت (4-0)، ليتوج الفريق بكأس السوبر الفرنسي، الأسبوع الماضي.

وأحرز ليو أول ثنائية في الدوري الفرنسي، ليساهم أيضا في فوز كاسح على كليرمون فوت بنتيجة (5-0) في الجولة الأولى من المسابقة.

وتعد هذه الثنائية هي الثالثة للنجم الأرجنتيني بقميص الفريق الباريسي بعد هدفين في شباك لايبزيج وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، سجل 6 أهداف فقط في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وينتهي تعاقد البرغوث مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.