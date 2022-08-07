رافين: صلاح جاهز لـحصد الألقاب

محمد بن مسعود - الدمام - يرى دافيد رافين لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، والذي توج ببطولة بدوري أبطال أوروبا عام 2005، بأن الريدز سوف يحصلون على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم التعادل أمام فولهام في المباراة الافتتاحية 2-2.
وقال رافين في تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم»، الذي يذاع على قناة الحياة: «سعيد للغاية بتشجيع الجماهير المصرية الكبير لفريق ليفربول، وأعتقد أن مستوى الفريق سوف يتحسن خلال الموسم وسيتوج بلقب البريميرليج».
وأضاف: «محمد صلاح سيكون على رأس المرشحين لجائزة هداف البريميرليج خلال الموسم، فهو أصبح جاهزًا لحصد الألقاب مع الفريق بعد فترة راحة جيدة».
وتابع: «أتمنى تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، وسوف يكون من الصعب فوز مانشستر سيتي باللقب للعام الثاني على التوالي».
واختتم: «أعتقد أن توتنهام وتشيلسي من المنافسين الأقوياء على اللقب، بينما آرسنال ومانشستر يونايتد خارج السباق».
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