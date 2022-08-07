فينيسيوس: هذا النادي في قلبي.. وهدفنا الفوز بالسوبر الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على أهمية بدء الموسم بتحقيق لقب السوبر الأوروبي.

ويلتقي ريال مدريد، بطل دورى أبطال أوروبا مع آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي، على لقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء على الملعب «الأولمبي» فى مدينة هلسنكي الفنلندية.

وقال فينيسيوس في مقابلة مع موقع «يويفا»: «من المهم للغاية محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات في الموسم الجديد. عندما نبدأ بالمنافسة على بطولة مهمة مثل كأس السوبر الأوروبي، سنفعل كل ما في وسعنا للفوز باللقب الأول لهذا الموسم».

وأضاف: «نهائي دوري أبطال أوروبا، كان لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا كفريق، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي. بعد هذا الموسم الجيد، كان علينا إنهائه بانتصار».

وتابع: «أقول دائما، إن لدي حوالي 15 عامًا متبقية في مسيرتي ولا أعرف متى سيكون النهائي التالي، لذلك كان علي أن أستمتع به على أكمل وجه».

وأكمل: «أعتقد أن أنشيلوتي كان قادرًا على إخراج أفضل ما لدينا، ليس أنا فقط، ولكن الفريق بأكمله، إنه لطيف للغاية ويعامل الجميع كما لو كانوا من أبنائه، بالإضافة إلى دوره التحضيري خارج الملعب، إذ منحنا الهدوء والثقة في النهائي (دوري الأبطال)».

وأتم: «كما أنني من مشجعي نادي فلامنجو منذ الصغر، إنه في قلبي، وهم من شجعوني على المجيء إلى ريال مدريد».