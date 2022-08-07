جمهور ليفربول يشن هجومًا حادًا ضد أرنولد

محمد بن مسعود - الدمام - شن جمهور ليفربول، هجومًا حادًا على ترينت ألكسندر أرنولد مدافع الريدز، بعد تعادل الفريق مع مضيفه فولهام، بنتيجة (2-2) في الجولة الأولى للبريميرليج.

وتسبب أرنولد في الهدف الأول الذي سجله ألكسندر متروفيتش، بعد أن ارتقى الصربي فوق مدافع ليفربول ولعب الكرة برأسه بمنتهى الأريحية.

وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فقد صب جمهور ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبه على أرنولد عقب المباراة.

وكتب أحد المشجعين: «سيكون ترينت في الخلف بمثابة عبء دائمًا»، وعلق آخر: «دفاع محزن من ترينت».

وتابع غيره: «كان ذلك أداءً فظيعًا من جميع النواحي.. لم يكن هناك جهد من ترينت، أليسون ضعيف، أشياء محرجة جدًا».