عذر كلوب ومشاركة رونالدو الأبرز في الصحف الإنجليزية

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح امس الأحد، بنتائج مباريات البريميرليج أمس، والتي شهدت تعادل ليفربول مع فولهام (2-2) إلى جانب فوز تشيلسي على إيفرتون (1-0)، إلى جانب تسليط الضوء على مدى إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد أمام برايتون أمس.
وعنونت صحيفة «ديلي تليجراف»: «كلوب يلوم سلوك الفريق وجفاف أرض الملعب.. المدرب منزعج من نتيجة (2-2) والتي تبدو مثل الهزيمة.. فولهام استحق المزيد ولكن يحتاج للشراء بحسب المدرب سيلفا».
وكتبت في الأعلى: «ويسلي فوفانا: هدفي أن أصبح أفضل مدافع في العالم».
وكتبت أيضًا: «رادوكانو تعاني قبل بداية الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة عقب الخسارة في واشنطن».
أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فعنونت: «بيب: أنا لست في عجلة للذهاب.. أوروبا لن تحدد مستقبل مدرب السيتي».
وكتبت في الجانب: «رونالدو: أنا مستعد لإعادة اكتشاف نفسي».
وكتبت أيضًا: «نقاط توخيل من جورجينيو».
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