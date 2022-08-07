عذر كلوب ومشاركة رونالدو الأبرز في الصحف الإنجليزية

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح امس الأحد، بنتائج مباريات البريميرليج أمس، والتي شهدت تعادل ليفربول مع فولهام (2-2) إلى جانب فوز تشيلسي على إيفرتون (1-0)، إلى جانب تسليط الضوء على مدى إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد أمام برايتون أمس.

وعنونت صحيفة «ديلي تليجراف»: «كلوب يلوم سلوك الفريق وجفاف أرض الملعب.. المدرب منزعج من نتيجة (2-2) والتي تبدو مثل الهزيمة.. فولهام استحق المزيد ولكن يحتاج للشراء بحسب المدرب سيلفا».

وكتبت في الأعلى: «ويسلي فوفانا: هدفي أن أصبح أفضل مدافع في العالم».

وكتبت أيضًا: «رادوكانو تعاني قبل بداية الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة عقب الخسارة في واشنطن».

أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فعنونت: «بيب: أنا لست في عجلة للذهاب.. أوروبا لن تحدد مستقبل مدرب السيتي».

وكتبت في الجانب: «رونالدو: أنا مستعد لإعادة اكتشاف نفسي».

وكتبت أيضًا: «نقاط توخيل من جورجينيو».