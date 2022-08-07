لماذا غاب مبابي عن انطلاقة الدوري الفرنسي؟

محمد بن مسعود - الدمام - برر كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان قراره باستبعاد المهاجم كيليان مبابي من مباراة كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وصرح جالتيه عبر قناة «كانال بلس»: «لقد شعر مبابي بألم بسيط، لذا رفضنا المخاطرة به».

وأضاف: «إذا كنا في مواجهة صعبة أو مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ربما شارك كيليان».

وختم تصريحاته في هذا الشأن «فضلنا تأجيل عودة مبابي، ومن الواضح أنه سيكون جاهزًا لمواجهة مونبيلييه يوم السبت المقبل».

يذكر أن كيليان غاب أيضا عن مباراة نانت في كأس السوبر الفرنسي، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات من الموسم الماضي.

وفاز بي إس جي على نانت (4-0) ليتوج بالسوبر، ثم اكتسح كليرمون فوت بخماسية دون رد، في الدوري.