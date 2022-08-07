اخبار الخليج – تسجيل 408 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 491 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3542 في يوم الأحد 7 أغسطس 2022، أظهرت تسجيل 408 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 491 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 657764.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3539 حالة، منها 24 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات في العناية المركزة.