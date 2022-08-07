الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة بعد دخول الهدنة مع الجهاد الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الأحد، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع دخول الهدنة بين تل أبيب وحركة “الجهاد الإسلامي” حيز التنفيذ.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة بدون طيار هاجمت الليلة راجمة صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
كما أغار في وقت سابق على موقع لإطلاق قذائف مضادة للدروع تابع للحركة والتي كان موجها نحو إسرائيل.
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