أول تعليق من وزير الرياضة على فوز المنتخب السعودي للشباب بكأس العرب

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المناطق ـ متابعات

علق عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، على فوز المنتخب السعودي للشباب بكأس العرب.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “توتير”: ” ألف مبروك لأبطالنا لاعبي المنتخب السعودي الشاب تحقيقهم لقب كأس العرب تحت 20 سنة ،وخيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق “.

وتابع: “مستويات كبيرة وأداء متميز شهدته هذه النسخة.. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في المنافسات القادمة”.

وتوج المنتخب السعودي ببطولة العرب للشباب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 5-3.

وفي التفاصيل نجح أخضر الشباب، في تحقيق بطولة كأس العرب، بعد الفوز على نظيره المصري، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

وكان تقدم عبدالعزيز علوي بالهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 45، ونجح صلاح باشا هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

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Source almnatiq

