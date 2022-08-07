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المناطق ـ متابعات
علق عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، على فوز المنتخب السعودي للشباب بكأس العرب.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “توتير”: ” ألف مبروك لأبطالنا لاعبي المنتخب السعودي الشاب تحقيقهم لقب كأس العرب تحت 20 سنة ،وخيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق “.
وتابع: “مستويات كبيرة وأداء متميز شهدته هذه النسخة.. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في المنافسات القادمة”.
وتوج المنتخب السعودي ببطولة العرب للشباب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 5-3.
وفي التفاصيل نجح أخضر الشباب، في تحقيق بطولة كأس العرب، بعد الفوز على نظيره المصري، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل.
وكان تقدم عبدالعزيز علوي بالهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 45، ونجح صلاح باشا هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 50 من زمن المباراة.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير الرياضة على فوز المنتخب السعودي للشباب بكأس العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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