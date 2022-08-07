سياسي / استشهاد 43 فلسطينياً بينهم 15 طفلاً في قصف المحتل الصهيوني الغاشم على غزة

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غزة 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 43 شهيداً بينهم 15 طفلاً في ضربات المحتل الصهيوني الغاشم منذ الجمعة.وقالت في بيان “ارتقاء 43 شهيداً من بينهم 15 طفلاً وأربع نساء و 311 إصابة بجروح مختلفة”. كما أشار البيان إلى أن من بين الأطفال الشهداء ثلاثة أشقاء.كما سقط عدد من الضحايا بعد عدة ضربات مكثفة شنها الطيران الحربي للمحتل الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، أصابت إحداها هدفا في مخيم جباليا شمال القطاع، بينما استهدفت أخرى عربة يجرها حصان وسط مدينة غزة بحسب مصادر أمنية فلسطينية.//انتهى//23:09ت م0175

www.spa.gov.sa/2375217