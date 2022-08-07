سياسي / تركيا تدين الهجمات الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين ومحاولات المستوطنين اقتحام الأقصى

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أنقرة 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واس

دانت وزارة الخارجية التركية بشدة, الهجمات الصهيونية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين ومحاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى و أداء صلواتهم فيه.

وقالت في بيان لها, إن “هذه الأعمال الاستفزازية, التي تشكل انتهاكاً واضحاً للوضع الراهن في الحرم الشريف والمسجد الأقصى, ستزيد من حدة التوتر في المنطقة”.

واقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من جيش الاحتلال, وسط تحليق طائرة احتلالية في أجواء المسجد.

وكان الكيان الصهيوني قرر الليلة الماضية السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى والزج بعناصر إضافية من القوات الصهيونية لإسنادهم.

//انتهى//

23:14ت م

0178 أنقرة 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسدانت وزارة الخارجية التركية بشدة, الهجمات الصهيونية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين ومحاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى و أداء صلواتهم فيه.وقالت في بيان لها, إن “هذه الأعمال الاستفزازية, التي تشكل انتهاكاً واضحاً للوضع الراهن في الحرم الشريف والمسجد الأقصى, ستزيد من حدة التوتر في المنطقة”.واقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من جيش الاحتلال, وسط تحليق طائرة احتلالية في أجواء المسجد.وكان الكيان الصهيوني قرر الليلة الماضية السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى والزج بعناصر إضافية من القوات الصهيونية لإسنادهم.//انتهى//23:14ت م0178 www.spa.gov.sa/2375220

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