︎
.
المناطق_الرياض
سمحت وزارة التعليم بإسناد تدريس الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية للمعلمات، ابتداء من العام الدراسي الحالي 1444هـ، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء ذلك في تعميم للمشرف العام على وكالة التعليم الأهلي: “إشارة إلى تطبيق إسناد تدريس الطلاب إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإبتدائي، ونظرا لما حققه هذا التطبيق من تحسين في مخرجات التعليم لدى طلاب هذه المدارس، ورغبة في الاستمرار في إيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلم، ودعما للاستثمار في قطاع التعليم العام”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تسمح بإسناد تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ المعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.