سياسي / الاتحاد الأفريقي يدين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة

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أديس أبابا 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واس

دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد بشدة الهجمات الجوية من قبل العدوان الصهيوني المستمرة على غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنياً فلسطينياً، بينهم 6 أطفال.

وأكد فى بيان صحفى اليوم أن استهداف المدنيين واستمرار الاحتلال غير الشرعى من قبل جيش الاحتلال للأراضى المحتلة يشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى.

وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى دعم الاتحاد الأفريقى الثابت للشعب الفلسطيني فى سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة.

//انتهى//

23:14ت م

0176 أديس أبابا 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد بشدة الهجمات الجوية من قبل العدوان الصهيوني المستمرة على غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنياً فلسطينياً، بينهم 6 أطفال.وأكد فى بيان صحفى اليوم أن استهداف المدنيين واستمرار الاحتلال غير الشرعى من قبل جيش الاحتلال للأراضى المحتلة يشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى.وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى دعم الاتحاد الأفريقى الثابت للشعب الفلسطيني فى سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة.//انتهى//23:14ت م0176 www.spa.gov.sa/2375218 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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