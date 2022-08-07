وزير الرياضة يوجه تهنئة خاصة إلى السباح البارالمبي إبراهيم المرزوقي

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تويه التهنئة إلى السباح البارالمبي إبراهيم المرزوقي، بعدما حصد الميدالية الأولى للمملكة في دورة التضامن الإسلامي الخامسة “قونية 2022″، المقامة في تركيا.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهنئ السباح السعودي البارالمبي إبراهيم المرزوقي تحقيق برونزية 50 متر فراشة كأول ميدالية سعودية في دورة العاب التضامن الإسلامي.. بطل بارالمبي متميز وقادر على تحقيق الإنجازات”.

ونجح السباح السعودي إبراهيم المرزوقي، في الظفر بالميدالية البرونزية – بعد التصنيف النهائي – في نهائي مسافة 50 مترا فراشة بزمن 49:12 ثانية.

وحل السباّح السعودي تركي الحربي بالمركز الرابع في الدور النهائي في منافسات السباحة البارالمبية لمسافة – 100 متر فراشة- بزمن 1:12:87 دقيقة.

أهنئ السباح السعودي البارالمبي إبراهيم المرزوقي تحقيق برونزية 50 متر فراشة كأول ميدالية سعودية في دورة العاب التضامن الاسلامي



بطل بارالمبي متميز وقادر على تحقيق الإنجازات

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