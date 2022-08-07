الأمن البيئي يوضح عقوبة حرق الأشجار أو سكب المواد الضارة عليها

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المناطق_واس
أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد الضارة عليها أو على أجزائها أو على تربتها غرامة تصل إلى (40) ألف ريال.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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Source almnatiq
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