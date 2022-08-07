تخدم تجارة الجوالات.. الفالح: “آبل” ستعلن قريباً عن منطقة لوجستية خاصة بمطار الملك خالد في الرياض

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كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن إطلاق شركة “آبل” الأمريكية منطقة لوجستية خاصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال أسابيع.

وأوضح، خلال لقائه مع قناة “الشرق” على هامش الاحتفال بتخريج أول دفعة بأكاديمية “مطوري آبل”، أنه سيتم إطلاق المنطقة لتصنيع الأجهزة وتصديرها لكل أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الشركة الأمريكية قد تم خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكاليفورنيا في 2018.

وذكر أن المنطقة الاقتصادية بمطار الملك خالد ستكون منطقة لوجستية لخدمة عمليات تجارة أجهزة الهاتف المحمول وقطع غيار الهواتف بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا على إطلاق مناطق اقتصادية بشرق المملكة وغربها.

وبشأن هيئة تسويق الاستثمار التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أكد الفالح أنه سيتم افتتاح مكاتب لهيئة تسويق الاستثمار في جميع دول العالم، وتحديدًا الأسواق الرئيسية المستهدفة سعوديًا، حيث ستعمل بشكل مستقل لجذب الاستثمارات للمملكة.



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Source akhbaar24

