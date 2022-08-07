ويعد مقدمو الرعاية الصحية الأكثر تفاعلا مع المركز الطبي لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بواقع 4063 بلاغا، و2155 بلاغا من الشركات الطبية، و7 بلاغات من أفراد.
الرعاية الصحية
وكانت هيئة الغذاء والدواء تلقت 62167 بلاغا، حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال النصف الأول من العام الجاري، من مقدمي من الرعاية الصحية وشركات الأجهزة الطبية والأفراد إذ تلقت الهيئة في الربع الأول من العام 30648 بلاغا، بينما تلقت في الربع الثاني 31519 بلاغا، مما يشير إلى زيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية، والمؤسسات الطبية في المملكة في الإبلاغ وجهود الهيئة، إضافة إلى بلاغات يوليو الماضي، تكون الهيئة تلقت 68392 بلاغا في 7 أشهر مضت.
زيارات تفتيشية
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحذيرات هيئة الغذاء والدواء، من 6 سلع دوائية وغذائية تشمل لعبة مكياج أطفال وزبدة فول سوداني وشوكولاتة، ومستحضرا دوائيا وحليب أطفال.
ورصدت هيئة الغذاء والدواء 291 مخالفة خلال 4677 زيارة تفتيشية لمنشآت خاضعة لإشرافها في يونيو الماضي، لوجود عدة مخالفات للتراخيص وسلامة المنتجات. وتلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
بلاغات
يناير 8183
فبراير 1584
مارس 6623
أبريل 6626
مايو 18710
يونيو 6183
يوليو 6225
الإجمالي 68392
كانت هذه تفاصيل خبر 68392 بلاغا تلقتها الغذاء والدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.