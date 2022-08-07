68392 بلاغا تلقتها الغذاء والدواء

تلقت هيئة الغذاء والدواء 6225 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال يوليو الماضي، انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة.

ويعد مقدمو الرعاية الصحية الأكثر تفاعلا مع المركز الطبي لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بواقع 4063 بلاغا، و2155 بلاغا من الشركات الطبية، و7 بلاغات من أفراد.

الرعاية الصحية

وكانت هيئة الغذاء والدواء تلقت 62167 بلاغا، حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال النصف الأول من العام الجاري، من مقدمي من الرعاية الصحية وشركات الأجهزة الطبية والأفراد إذ تلقت الهيئة في الربع الأول من العام 30648 بلاغا، بينما تلقت في الربع الثاني 31519 بلاغا، مما يشير إلى زيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية، والمؤسسات الطبية في المملكة في الإبلاغ وجهود الهيئة، إضافة إلى بلاغات يوليو الماضي، تكون الهيئة تلقت 68392 بلاغا في 7 أشهر مضت.

زيارات تفتيشية

وشهد النصف الأول من العام الجاري تحذيرات هيئة الغذاء والدواء، من 6 سلع دوائية وغذائية تشمل لعبة مكياج أطفال وزبدة فول سوداني وشوكولاتة، ومستحضرا دوائيا وحليب أطفال.

ورصدت هيئة الغذاء والدواء 291 مخالفة خلال 4677 زيارة تفتيشية لمنشآت خاضعة لإشرافها في يونيو الماضي، لوجود عدة مخالفات للتراخيص وسلامة المنتجات. وتلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

بلاغات

يناير 8183

فبراير 1584

مارس 6623

أبريل 6626

مايو 18710

يونيو 6183

يوليو 6225

الإجمالي 68392