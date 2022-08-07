شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق منتخب السعودية لكرة القدم تحت 20 الفوز على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

مصر والسعودية

وكان شوط اللقاء الأول قد أنتهى على واقع تقدم أصحاب الأرض منتخب السعودية بهدف دون رد، عن طريق اللاعب عبدالعزيز سعود العليوه في الدقيقة الخامسة والأربعين بتسديدة قوية في شباك أحمد نادر السيد وينتهى الشوط بتقدم السعودية بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول منتخب مصر منذ البداية، وفي الدقيقة التاسعة والأربعين سجل صلاح الدين باشا الهدف الأول وهدف التعادل لصالح الفراعنة بتسديدة قوية في شباك منتخب السعودية، وحاول المنتخبين من تسجيل الهدف الثاني ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

تشكيلة المنتخبين

وجاءت تشكيلة منتخب مصر الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: طارق علاء سيد، عبدالرحمن رشدان محمد، أحمد نادر حواش، صلاح الدين رضا مصطفي

خط الوسط: عبدالرحمن رضا جوده، ماجد هاي علي، عمر فايد عبدالوهاب

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم حلمي، رأفت خليل عبدالقادر، خالد محمد عوض

بينما دخل السعودية المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: أسامة المرمش

خط الدفاع: محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي

خط الوسط: فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير

خط الهجوم: يزيد جوشان، عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف

فيديو ملخص المباراة