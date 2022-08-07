شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يحسم ودية ألميريا الإسباني لصالحه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الهلال السعودي بفوز بثنائية على ألميريا الإسباني وديًا قص شريط الأهداف، لوسيانو فييتو في الدقيقة 5، لصالح الهلال، فيما سجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم السعودي بهدفين نظيفين.

الهلال السعودي يحسم ودية ألميريا الإسباني لصالحه

وفي الشوط الثاني، استطاع لارجي رامزاني، أن يحرز هدف تقليص الفارق لصالح فريق ألميريا الإسباني، في الدقيقة 85، عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الموسم الجديد بالدوري السعودي للمحترفين

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الخليج، في أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات الهلال

-الجولة الأولى.. الهلال ضد الخليج، يوم الخميس 25 أغسطس



- الجولة الثانية.. الهلال ضد الفيحاء، يوم السبت 31 أغسطس



- الجولة الثالثة.. الهلال ضد الفتح، يوم الأحد 4 سبتمبر



- الجولة الرابعة.. الهلال ضد الوحدة، يوم الجمعة 16 سبتمبر.



- الجولة الخامسة.. الهلال ضد التعاون، يوم الأحد 2 أكتوبر



- الجولة السادسة.. الهلال ضد الاتفاق، يوم الخميس 6 أكتوبر

- الجولة السابعة.. الهلال ضد الشباب، يوم الإثنين 10 أكتوبر.



- الجولة الثامنة.. الهلال ضد الطائي، يوم السبت 15 أكتوبر.



- الجولة التاسعة.. الهلال ضد الباطن، يوم 15-17 ديسمبر



- الجولة العاشرة.. الهلال ضد النصر، يوم 25 -26 ديسمبر



- الجولة الحادية عشر.. الهلال ضد ضمك، 30-31 ديسمبر

- الجولة الثانية عشر.. الهلال ضد الاتحاد، 5-7 يناير

- الجولة الثالثة عشر.. الهلال ضد العدالة، 12-14 يناير



- الجولة الرابعة عشر.. الهلال ضد أبها، 19-21 يناير

- الجولة الخامسة عشر الهلال ضد الرائد، 2-4 فبراير