شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد اتحاد جدة مع هيلدر كوستا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة عن تفاصيل تعاقده مع النجم الأنجولي هيلدر كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وكان قد أعلن نادي اتحاد جدة، عن تعاقده مع هيلدر كوستا صاحب الـ28 عامًا، بشكل رسمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تفاصيل تعاقد اتحاد جدة مع هيلدر كوستا

وأوضح نادي اتحاد جدة، أن مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، قد نجح في التعاقد مع هيلدر كوستا، بشكل رسمي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وضم نادي اتحاد جدة، اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع أفضلية الشراء، حيث يبدأ مشواره مع العميد بداية من الموسم الجديد.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، بمواجهة العدالة.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والعدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.