شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من هيلدر كوستا بعد انضمامه إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقل النجم الأنجولي هيلدر كوستا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بشكل رسمي، ضمن انتقالات الصيف الحالي. يأتي ذلك وفقًا لما أعلنه نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، ولم يكشف العميد عن مدة تعاقده مع اللاعب الأنجولي صاحب الـ28 عامًا.

أول تعليق من هيلدر كوستا

وقال هيلدر في فيديو عبر حساب نادي اتحاد جدة، على تويتر: "لكرة القدم أهمية كبيرة في العالم، إنها مثل الهواء، عشناها منذ قديم الأزل، ونحن كلاعبين كرة قدم نبحث دائمًا عن من يشاركنا هذا الشغف، العراقة والتاريخ، الملاعب الممتلئة وحب كرة القدم".

وتابع: "كلها أشياء نجدها في نادي الاتحاد، أكبر وأشهر أندية قارة آسيا، وأكثرها تميزًا، واليوم أنا هنا لبداية رحلتي مع الاتحاد، مع نونو سانتو".

جدير بالذكر أن الأنجولي هيلدر كوستا، خاض 71 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد، واستطاع أن يسجل خلالهم 8 أهداف، وصناعة 11 هدفًا آخرين.

اتحاد جدة يعلن ضم هيلدر كوستا

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، عن نجاحها في الحصول على خدمات النجم الأنجولي هيلدر كوستا، قادمًا من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع هيلدر كوستا، بشكل رسمي، بعد توصية من نونو سانتو المدير الفني للفريق، الذي دربه في فريق وولفرهامبتون.