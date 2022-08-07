اخبار الخليج – رئيس الوزراء بدولة الكويت يستقبل وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بمناسبة زيارتهما لدولة الكويت، وذلك بحضور معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي السيد عبدالوهاب محمد الرشيد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ونمو في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء نقل سعادة وزير الخارجية ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما حمّلهما سموه تحياته لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و تمنياته لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.