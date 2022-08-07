فيديو | طبيبة باكستانية تنقذ طفلاً على الشاطئ بعد توقف قلبه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام طبيبة باكستانية بإنقاذ حياة طفل غرق في بحيرة وفقد الوعي.

وتصادف وجود الطبيبة رفقة أسرتها، فشاهدت طفلًا اغرق في الماء وفقد الوعي، فسحبوه وبدأت مباشرة الإسعافات الطبية الأولية .

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وقال النشطاء، أن المقطع المتداول من بحيرة “نالتار” السياحية في باكستان لطبيبة شاهدت الطفل وهو يغرق في الماء، حيثسحبوه وبدأت مباشرة بالإسعافات الطبية الأولية.

ووجّهت الطبيبة أحدهم بالنفخ في فمه فيما تقوم هي بالضغط على قلبه حتى عاد له النبض ودبّت فيه الحياة بإذن الله.