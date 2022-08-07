تنبيه من “الأرصاد” لسكان منطقة مكة المكرمة بشأن الحالة الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها لسكان منطقة مكة المكرمة، شمل منطقتي “الشعيبة – الليث”. وأوضح “الأرصاد”، أن نهاية التنبيه سيكون الاثنين الموافق 8-8-2022 في تمام الساعة 01-00. وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلي غزيرة، مع أتربة مثارة. أخبار قد تهمك وبين أن التأثيرات المصاحبة للحالة الجوية، تشمل نشاطا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

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