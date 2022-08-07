صواريخ “الجهاد الإسلامي” تغلق أجواء إسرائيل وتعرقل حركة الطيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
تسببت صواريخ حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في تعثر هبوط طائرة نقل ركاب إسرائيلية، اضطرت للانتظار في الأجواء جراء إطلاق الصواريخ على غوش دان.
وأوقفت “سرايا القدس” الجناح العسكري “لحركة الجهاد الإسلامي” مساء اليوم حركة الطيران في مطار “بن غوريون” في اللد. وذكرت مصادر عبرية أن حركة الطيران توقفت في المطار بسبب إطلاق الصواريخ الفلسطينية.
وذكرت قناة “كان” العبرية أنه تعذر تعثر هبوط طائرة نقل ركاب وانتظرت في الأجواء جراء إطلاق الصواريخ على غوش دان، كما تم إخراج الركاب من طائرة كانت على وشك الإقلاع.
وذكرت مصادر عبرية أن “القبة الحديدية” اعترضت صاروخا فوق مطار بن غوريون. وأضافت أن “سرايا القدس” أطلقت أكثر من 950 صاروخا نحو مستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية.
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