محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أظهرت صور لرادار جدة، توقعات أن تتأثر أجزاء من العاصمة المقدسة، وبحرة، والجموم، وجدة بالسحب الركامية الرعدية خلال الساعات القادمة.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط للرياح الهابطة مثيرة للأتربة والغبار.
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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة، وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
كما لا زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من “الأرصاد” لسكان جدة بشأن طقس الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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