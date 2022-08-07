“عقارات الدولة” توضح المستندات المطلوبة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة المستندات المطلوبة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك صورة الهوية للوكيل، وصورة الوكالة الشرعية، بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية للمبنى، وصورة فاتورة الكهرباء إن وُجدت.

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كما تشمل رقم توثيق المبنى، وصورة جوية للموقع إن وُجدت، ورقم الحساب البنكي والاسم الرباعي وبطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، بالإضافة إلى مخالصات من بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء.